Faltam poucas horas para o sorteio mais esperado do ano. Neste sábado (31), o concurso 2550, também chamado de Mega da Virada promete pagar o maior prêmio da história das loterias no Brasil. O valor estimado é de R$ 500 milhões, ou seja, meio bilhão de reais que não acumulam. Ou seja, algum ou alguns apostadores vão começar 2023 com a conta recheada!

Com esse “troquinho”, é possível comprar centenas de carros de luxo, mais de 500 apartamentos na Zona Sul do Rio de Janeiro ter mais de cem McDonald’s ou mesmo comprar mais de seis mil veículos. Dá para rodar por aí com um carro de luxo diferente nos 365 dias do ano.

E vamos começar as contas com os carros. Com o dinheiro da Mega, pode comprar 6750 veículos tipo Onix da Chevrolet, sendo que cada unidade sai em torno de R$ 74 mil. É a chance de abrir uma locadora e ganhar mais grana ainda! Caso queira ostentar, pode adquirir 733 exemplares de um dos carros luxuosos lançando no Brasil em 2022, uma Range Rover Velar, que custa em média R$ 681,950.

Range Rover Velar custa em média R$ 681,950. Foto: Land Rover.

Se quiser ostentar mesmo, é possível comprar nada menos que 78 Ferraris modelo 812 GTS V12 2022, cujo preço segundo a tabela Fipe gira em torno dos R$ 6,4 milhões.

Prêmio da Mega permite comprar 78 unidades desta belíssima Ferrari 812 GTS. Foto: Ferrari.

Caso pense uma franquia, McDonald’s ou Cacau Show pode ser uma ideia. Na rede de sanduiches, segundo a Associação Brasileira de Franchising, o investimento para abrir uma franquia do McDonald’s em seu modelo mais simples, que é o de praça de alimentação de shopping, é a partir de R$ 2.670.000,00. Com a grana da Mega, possibilidade de 187 lojas para faturar. Bom hein?

Mas você já quer aumentar o patrimônio para a Páscoa, uma franquia da Cacau Show custa R$ 196 mil. A partir disso, já imaginou ter na sua mão 2500 lojas? É possível, basta acertar somente seis números neste sábado.

Praia todo dia!

Já pensou num apartamento de frente pro mar?

Quer fugir do frio de Curitiba e curtir a zona sul do Rio de Janeiro ou a linda João Pessoa?. Com o dinheiro da Mega, seria possível comprar 500 apartamentos no Leblon, bairro mais caro da Cidade Maravilhosa. Se definir por um lugar mais calmo, a opção da capital da Paraíba é uma opção que recomendo. Em João Pessoa, dá para comprar 1176 apartamentos pagando em média R$ 425 mil.

E naturalmente, você vai precisar mandar fotos para os amigos do visual. Um iPhone 14, lançando em 2022 tem preços variando de R$ 7.599 a R$ 15.499. Claro que pegamos o top de linha, o que permite comprar 32.260 celulares.

Que tal alguns celulares top de linha? Foto: Reprodução.

As apostas na Mega da Virada 2022/2023 estão abertas desde o dia 16 de novembro e seguem até às 17h do dia 31/12.