Ganhar na Mega da Virada é o que todo o Brasil mais quer neste momento. O sorteio de R$ 500 milhões, o maior valor de toda a história das loterias, acontece neste sábado (31) e, para ter mais chances de levar esse prêmio incrível para casa o Bolão pode ser uma grande opção.

Para isso, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada um dos participantes, que, desta forma, podem resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Mas como fazer um bolão da Mega da virada?

Regras do Bolão da Mega Sena

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Aqui está o caminho das pedras e as dicas de como funciona o bolão da Mega Sena.

Como saber se ganhei no Bolão da Mega Sena?

Simples, caro leitor! O resultado da Mega da Virada você acompanha aqui na Tribuna, a partir das 20h de sábado. Assim você pode acompanhar, tem tempo real, os números da sorte que vão deixar alguém rindo à toa neste sábado.

Até que horas pode jogar na Mega Sena da Virada?

Tanto para as apostas tradicionais quanto para o bolão da Mega Sena da Virada o horário é o mesmo. As apostas podem ser realizadas até as 17h deste sábado. Veja aqui como aumentar as suas chances de acertar na Mega da Virada.

Por que o bolão da mais chances de ganhar na Mega Sena?

No Bolão é possível juntar os amigos e, assim, aumentar o valor pago pela aposta. Quanto maior a aposta, maior é a probabilidade de ganhar. Com uma aposta simples a chance de ganhar na loteria é de uma em 50 milhões. Já com 20 números apostados a possibilidade salta para uma em 1.292. O problema é que a aposta de 20 números custa R$ 174,2 mil. Veja a tabela abaixo:

Quantidade de números jogados Preço da aposta Chance de acerto. Uma em: 6 R$ 4,50 50.063.860 7 R$ 31,50 7.151.980 8 R$ 126,00 1.787.995 9 R$ 378,00 595.998 10 R$ 945,00 238.399 11 R$ 2.079,00 108.363 12 R$ 4.158,00 54.182 13 R$ 7.722,00 29.175 14 R$ 13.513,50 16.671 15 R$ 22.522,50 10.003 16 R$ 36.036,00 6.252 17 R$ 55.692,00 4.045 18 R$ 83.538,00 2.697 19 R$ 122.094,00 1.845 20 R$ 174.420,00 1.292

