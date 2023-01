Os curitibanos aproveitam este sábado (31) para apostar na Mega Sena da Virada 2022. Com prêmio estimado em R$ 500 milhões, a chance de ter uma conta no banco recheada em 2023 é motivo para a produção de milhões de planos e sonhos neste ano que se inicial. Lembrando que você acompanha na Tribuna, a partir das 20h, o resultado da Mega Sena da Virada.

>>>ATUALIZAÇÃO! Saiu o resultado da Mega Sena da Virada 2022!

Para virar milionário ou milionária a primeira medida a se fazer é apostar. Um bilhete simples na Mega da Virada custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h do dia 31 de dezembro em todas as lotéricas, bem como pela internet banking da Caixa e portal Loterias Online. Mas você sabia que é possível aumentar as chances jogando num bolão, por exemplo?

Nas lotéricas de Curitiba, o movimento foi tranquilo nesta manhã. A reportagem da Tribuna do Paraná acompanhou de perto as apostas e os sonhos dos curitibanos. Veja abaixo:

O que dá para comprar com o prêmio?

Com meio bilhão de reais dá para sonhar legal. É possível ostentar mesmo, comprar nada menos que 78 Ferraris modelo 812 GTS V12 2022, cujo preço segundo a tabela Fipe gira em torno dos R$ 6,4 milhões. Veja outras compras que pode ser feita no débito!

A PARTIR DAS DAS 20H: Acompanhe o sorteio e Resultado da Mega-Sena da Virada 2022

Curitibanos aproveitam últimas horas para apostar na Mega da Virada de 2022. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Dicas para ganhar!

Que tal montar a aposta considerando os números que mais saíram na Mega da Virada do primeiro concurso até agora? O número 10 é o campeão. Já as outras dezenas, confira aqui!

Aliás, Curitiba é pé quente nos sorteios da Mega. A capital paranaense é uma das cidades que mais teve vencedores em concursos. Somando as Megas semanais, foram 11 apostas realizadas na capital paranaense que acertaram as seis dezenas. Isso representa R$ 457 milhões em prêmios, ou seja, “um pouco” a menos que a Mega da Virada deste ano.

Vale reforçar que nunca na Mega da Virada teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009. Boa sorte!

Veja que incrível!