A edição deste ano da Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da história. A estimativa é de R$ 500 milhões para quem acertar os seis números do próximo sábado (31) e Curitiba é uma das capitais que mais teve vencedores em concursos. Somando as Megas semanais, foram 11 apostas realizadas na capital paranaense que acertaram as seis dezenas. Isso representa R$ 457 milhões em prêmios, ou seja, “um pouco” a menos que a Mega da Virada deste ano.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor totalizado somente em prêmios para Curitiba é de precisamente R$ 457.388.342, ou seja, a grana dessa edição da Mega da Virada supera os valores somados pelos curitibanos sortudos ao longo dos últimos anos. O grande vencedor foi em 2018, no concurso 2015, quando sozinha uma pessoa levou R$ 104.545.829 (ver tabela abaixo dos vencedores e lotéricas).

Sobre a Mega da Virada, Curitiba teve dois acertadores na história. Em 2013, quando uma aposta levou R$ 56.169.465,02, tendo dividido o prêmio com mais três pessoas. Já em 2018, o vencedor fez uma aposta simples em uma lotérica no Centro para acertar as seis dezenas sorteadas. Ao todo na época, 52 apostas dividiram o prêmio de R$ 302,5 milhões, e cada ganhador ficou em R$ 5.818.007,36.

A Mega da Virada existe desde 2009 e, ao longo das últimas 13 edições, algumas dezenas foram mais sorteadas do que outras. O mais comum foi o número 10, sorteado por quatro vezes, segundo a Caixa Econômica Federal.

Na sequência, por três vezes, foram sorteados os números 3, 5, 20, 36 e 33. Depois, apareceram duas vezes 2, 11, 17, 18, 22, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58.

Como apostar online na Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas de forma presencial em quaisquer lotéricas do país até 19h do dia 31 de dezembro. Também é possível escolher os números pelo aplicativo Loterias Caixa ou no Portal Loterias.

Outra opção para os jogadores com acesso à Internet Banking é realizar as apostas por esse canal. Para isso, basta ter 18 anos ou mais e ser portador de uma conta corrente.

MEGA-SENA – Prêmios na cidade de Curitiba

Concurso Data Prêmio Acertos Cidade UF Lotérica 2015 17/02/2018 R$104.545.829,37 6 CURITIBA PR Cifrão Loterias 2262 16/05/2020 R$101.195.308,30 6 CURITIBA PR A Municipal Loterias 1560 31/12/2013 R$56.169.465,02 6 CURITIBA PR Cabral Lotérico 1957 10/08/2017 R$51.557.331,87 6 CURITIBA PR Loterias Napoli 1741 12/09/2015 R$31.114.779,74 6 CURITIBA PR Ataliba Loterias 2023 17/03/2018 R$29.864.355,95 6 CURITIBA PR Ataliba Loterias 1796 05/03/2016 R$23.818.040,93 6 CURITIBA PR Loterias Canada 1982 28/10/2017 R$20.777.195,15 6 CURITIBA PR Millenium Loterias 2091 25/10/2018 R$20.024.894,84 6 CURITIBA PR Loterias Napoli 2410 18/09/2021 R$12.503.139,64 6 CURITIBA PR Mada Da Sorte 2330 31/12/2018 R$5.818.007,36 6 CURITIBA PR A Municipal Loteria



