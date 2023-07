Websérie “Histórias de Rua” mostra o dia a dia de motoboys de Curitiba

As histórias curiosas, os perrengues, os desafios do trânsito e as entregas inusitadas são alguns dos temas retratados na websérie “Histórias de Rua”. No ar desde maio, a websérie produzida pela startup Motonic revela a realidade de motoentregadores na cidade de Curitiba.

A cada semana, um novo episódio é lançado no perfil da empresa no Instagram e em seu canal no Youtube.

Entrega em motel, panes mecânicas em horários inconvenientes, falta de combustível em regiões nada amistosas, cliente que convida para entrar e tomar um café quando recebe a cesta. A rotina nada comum dos motociclistas é exposta de forma nua e crua pelos próprios profissionais.

Ao todo, são sete episódios que já foram ao ar. Toda a produção é realizada pela equipe da Motonic, startup pioneira no serviço de assinatura de manutenção de motocicletas. A apresentação fica a cargo da influenciadora e empreendedora Bruna Wladyka, idealizadora do movimento “Elas Pilotam” e uma das official riders da Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia.

Segundo dados de pesquisa divulgada, em abril deste ano, pela Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia) e pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), o Brasil tem 385.742 entregadores. Em Curitiba e na Região Metropolitana são mais de 14 mil trabalhadores do setor, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas da Grande Curitiba.

O CEO da empresa, Rodolpho Marques do Carmo, conta que a ideia da websérie faz parte da estratégia da empresa para estar cada vez mais conectado com os motociclistas. “Como empresa inovadora, nosso objetivo é levar mais conforto, segurança e economia para motoqueiros e motoqueiras e a série nos ajuda a compreender as necessidades do nosso público além de valorizar quem está no corre todos os dias”, afirma Rodolpho.

Com apenas dois anos de atuação, a Motonic criou uma série de práticas e inovações que atendem motociclistas homens e mulheres. A principal inovação da startup é o Motonic Pass, primeiro serviço de manutenção de motos por assinatura do Brasil. A solução permite que o motociclista tenha acesso a diversos serviços de manutenção do veículo a um preço muito mais baixo do que se os executasse separadamente. No site da empresa é possível fazer simulações que mostram o comparativo de gastos com a utilização do Pass e com serviços avulsos.

Veja abaixo o episódio 1!

