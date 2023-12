Vinícola na região de Curitiba abriga parreiral centenário

Neto de italianos e um apaixonado por vinhos, Pedro Strapasson administra uma vinícola em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, que faz parte da família há três gerações. Na propriedade rural, estão as parreiras de uvas que nasceram das mudas que vieram da Itália, trazidas pelo avô de Pedro – um dos primeiros imigrantes italianos a chegar no estado, de acordo com a família.

O nome da empresa homenageia o patriarca: Vinícola Pedrinho Strapasson, que mantém o legado vivo e presente na família com o parreiral centenário, responsável pela produção dos vinhos. “Meu ‘nono’ veio com 19 anos e minha ‘nona’ com 16 anos. Mas não o vieram juntos. Ele veio e comprou um terreno em Colombo, pagou com trocas de alimento. Chegaram em 1889. Recentemente, ganhamos um diploma das 20 primeiras famílias que vieram da Itália ao Paraná”, relata.

Assim que comprou as terras, o avô começou a plantar uvas para fazer vinho para a família. A primeira muda de terci é vinda da Itália. Essa muda foi usada também para fazer outras parreirais de uvas da fazenda, que deu origem ao negócio. “A uva terci dá um vinho mais escuro, mais consciente e tem mais açúcar”, explica.

A tradição de Pietro continuou com o filho Arlindo e, depois, com o neto Pedro Strapasson. Anualmente, a vinícola colhe em torno de 100 a 120 mil quilos de uva nos meses de fevereiro. Isso rende quase 60 mil litros de vinho, além da produção de sucos e geleias.As vendas dos vinhos, sucos e geleias acontece somente na vinícola.

Strapasson revela que não pretende expandir a produção, pois o objetivo do empreendimento familiar é manter a alta qualidade. “Meu vinho é diferenciado, pois sei o que colho. Se eu aumentar a produção, preciso comprar de fora e não posso perder a qualidade. Não quero perder a essência”, afirma o descendente de Pietro.

A tradição também está sendo transmitida ao filho, Wagner Strapasson, que já atua nos negócios da família com reconhecimento pela qualidade do vinho em todo o país e até por clientes internacionais. “O turismo faz a gente perder a conta [de quantas pessoas já passaram pela vinícola]. Já mandamos vinhos para Estados Unidos e Canadá. Tem clientes de lá que pedem remessas todos meses”, comemora.

O período natalino também significa incremento na receita da empresa pelo produto de qualidade escolhido para os presentes de Natal. “A gente não vence de tanto vender nesta época. Vendemos muito para empresas, uma delas comprou 1 mil garrafas. Já enviamos vinhos para Mato Grosso e Santa Catarina”, acrescenta.

Para o futuro, ele e o filho preparam a opção de visita “Colha uvas e Pague” e também piquenique ao redor dos parreirais. A Vinícola Pedrinho Strapasson está localizada na Rua Antônio Alberto Strapasson, 35, Sapopema, Colombo (PR).

Colombo tem potencial para cultivo de 156 toneladas de uvas

O Paraná produz quase 54 mil toneladas de uvas por ano. Com 246 mil habitantes, Colombo tem em torno de 30 hectares de parreirais com potencial para cultivar 156 toneladas. Atualmente, o município colhe quase 100 toneladas de uvas anualmente.

Segundo Jeronimo Strapasson, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento de Colombo, grande parte dos produtores transforma a fruta em vinhos. “Há uma importância econômica para o município. O grande foco das nossas produções é de vinho que preserva a tradição, sendo que poucos produtores vendem in natura. A vantagem é que a produção de vinho ganha mais tempo de prateleira”, comenta.

Além disso, a venda do produto final com qualidade e valor agregado gera mais renda e visibilidade para a cidade de Colombo. A vocação do município veio com os imigrantes que trouxeram a cultura da Itália e com o tempo também surgiu a Festa da Uva, evento tradicional na região.

“O caso do seu Pedro é bem interessante. Ele é um produtor que preserva a história, mudas centenárias e adiciona muita tecnologia. Para o município, é muito importante quem preserva a tradição se adapta as novas tecnologias de manejo”, destaca o secretário municipal.

