Dois vinhos de Colombo, região metropolitana de Curitiba, ganharam medalha de ouro no concurso Vinalies, uma das mais respeitadas premiações do mundo. Os rótulos Censurato Cabernet Sauvignon 2018 e Paradigma Rotto Cuvée Tannat, da Vinícola Franco Italiano, foram os únicos vinhos tintos brasileiros vencedores na competição.

As degustações ocorreram no início de março, na França, e foram avaliadas 2.234 amostras, de 38 países. O diretor da Associação Brasileira de Enologia (ABE), João Carlos Taffarel, representou o Brasil entre os jurados.

+ Viagem Gastronômica: Boa comida em pontos turísticos de Curitiba? Temos!

Segundo Taffarel, o Vinalies é um grande concurso, reconhecido mundialmente devido seu rigor, organização e abrangência. “Rígido e totalmente informatizado, o Vinalies segue o formato de degustação às cegas. Além das notas, os 100 jurados descrevem as características de cada amostra, qualificando ainda mais a avaliação”, destaca.

Os vinhos tintos de Colombo

O vinho medalha de ouro, Censurato Cabernet Sauvignon, passa obrigatoriamente por um longo período de maceração a frio e um intervalo mínimo de 18 meses em barricas de carvalho de primeiro uso.

Rico em aromas de amoras e ameixas maduras, com notas de carvalho, baunilha, tostadas delicadas e taninos macios, este vinho é dono de um grande volume de boca com muita elegância e complexidade. Um vinho com potencial de guarda para até 12 anos a partir da sua safra. É atualmente o vinho com maior número de prêmios da Vinícola Franco Italiano, sendo premiado praticamente em todas as safras desde 2005.

+ Veja também: Feiras de Páscoa de Curitiba têm início nas praças Osório e Santos Andrade

Já o também campeão, Paradigma Rotto Cuvée Tannat é o guardião das safras 2012 e 2014. Em ambas amadureceram por 24 meses em barricas novas de carvalho francês. As garrafas foram armazenadas nas caves subterrâneas, sob cuidadosa guarda, o que proporcionou ao vinho complexidade única.

Vinho com uma belíssima cor granada, com notas de frutas negras, passas e especiarias, como pimenta preta e um perfume de grãos de café, com toques de chocolate, caramelo e alcaçuz. Um vinho potente, complexo e atraente. Além disso, é uma edição limitada de 1080 garrafas.