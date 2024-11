Vídeo mostra Audi “a milhão” batendo contra quatro carros na Linha Verde. Racha?

Um vídeo impressionante mostra o acidente que chocou moradores de Curitiba na madrugada do último domingo (10). Um veículo Audi A3 vermelho, em alta velocidade, perde o controle na Linha Verde e atinge carros que estavam estacionados em frente ao condomínio Spazio Champ Ville, no Bairro Alto, em Curitiba. A violência do impacto foi tão grande que o motor do carro de luxo voou longe, como mostram as imagens logo abaixo.

Existe a suspeita de que o motorista estivesse apostando um racha. Por sorte ninguém ficou ferido, pois os veículos estacionados estavam vazios. O motorista do Audi está sendo procurado pela Polícia.

Logo após o acidente, outro carro branco aparece, fica poucos segundos ao lado do veículo acidentado e depois sai ao passar por um canteiro. Assista abaixo:

“Estamos em fase adiantada de investigação com imagens de sistema de monitoramento para entender a dinâmica do acidente. Inicialmente, o procedimento instaurado é pelo crime de se afastar do local, e durante a tramitação do inquérito iremos apurar crime de racha. O condutor do veículo foi identificado e está sendo intimado para comparecer na unidade policial para prestar os devidos esclarecimentos”, disse o delegado Edgar Santana.

