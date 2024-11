Concurso público na Grande Curitiba tem salários de mais de R$ 7 mil e 33 vagas

Um concurso público da prefeitura de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está aberto com 33 vagas, mais formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 2.175,81 e R$ 7.169,28 em cargos de nível médio, técnico e superior.

São três editais que contemplam as áreas de saúde, operacional e quadro geral. (veja as vagas abaixo). As inscrições podem ser feitas pelo site do concurso até o dia 11 de dezembro. A taxa varia entre R$ 80 e R$ 150.

O concurso tem validade de dois anos a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.

Provas

A prova objetiva está marcada para 26 de janeiro e tem questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática (apenas para nível superior),conhecimentos gerais e específicos.

Além da prova objetiva, o concurso conta com prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório; e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório.

Teste físico e avaliação psicológica

O concurso também terá teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação profissional para os cargos de agente municipal de trânsito e guarda municipal, que também contam com a fase de investigação social.

Vagas e salários

Oportunidades no Quadro Geral

Técnico de Administração – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.888,63;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.888,63; Técnico de Informática – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.888,63;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.888,63; Auditor-Fiscal do Município – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75 Assistente Social – 2 vagas + cadastro reserva – carga horária de 30h – salário de R$ 4.859,75;

– 2 vagas + cadastro reserva – carga horária de 30h – salário de R$ 4.859,75; Analista de Sistemas – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75; Arquiteto – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 7.169,28;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 7.169,28; Contador – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75; Economista – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 4.859,75; Engenheiro Agrônomo – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 7.169,28

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 7.169,28 Engenheiro Civil – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 7.169,28

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 7.169,28 Engenheiro de Trânsito – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 7.169,28.

Oportunidades no Quadro Operacional

Motorista – 12 vagas + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.175,81;

– 12 vagas + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.175,81; Operador de Máquinas Rodoviárias – 4 vagas + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.393,37;

– 4 vagas + cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.393,37; Agente Municipal de Trânsito – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.393,37;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.393,37; Guarda Municipal – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.427,30

Oportunidades na Saúde

Técnico de Enfermagem – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.888,63;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 2.888,63; Técnico em Patologia Clínica – cadastro reserva – carga horária 20h – salário de ria de 40h – salário de R$ 2.888,63;

– cadastro reserva – carga horária 20h – salário de ria de 40h – salário de R$ 2.888,63; Médico Alergologista – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Cardiologista – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Cardiologista Pediátrico – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Clínico Geral – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico do Trabalho – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Endocrinologista – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Endocrinologista Pediátrico – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Epidemiologista – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Gastroenterologista – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Generalista – cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 8.881,86 + complemento de R$ 8.193,44;

– cadastro reserva – carga horária de 40h – salário de R$ 8.881,86 + complemento de R$ 8.193,44; Médico Geriatra – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Ginecologista/Obstetra – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Hematologista – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Hematologista Pediátrico – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Infectologista – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Neurologista – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Neurologista Pediátrico – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Ortopedista Infantil – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Otorrinolaringologista – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Pediatra – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Pneumologista – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Proctologista – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Psiquiatra – 2 vagas + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– 2 vagas + cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Reumatologista – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Sanitarista – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Urologista – cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71;

– cadastro reserva – carga horária de 20h – salário de R$ 4.440,93 + complemento de R$ 4.096,71; Médico Veterinário – cadastro reserva – carga horária de 30h – salário de R$ 5.627,90.