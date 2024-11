Negócio de família em Curitiba resiste ao tempo e bate de frente com gigantes da construção

Fundada em 1977, a loja Iraí Materiais de Construção tem resistido ao tempo e mantêm um comércio ativo na região do Tingui, em Curitiba. “Mantemos um ritmo não tão grande, mas focado na vizinhança”, diz Marcos Antonio Sbrissia, 52 anos, filho de um dos fundadores da loja.

Instalada em uma área própria de cerca de 4 mil m², onde fica a loja e o depósito dos materiais, a Iraí é um exemplo de comércio de bairro que se mantêm com bom atendimento, resistindo às oscilações da economia e enfrentando a concorrência gigante.

“Mudou muito. Hoje em dia tem muito mais lojas de materiais de construção. Em 1977 o bairro era mais tranquilo, na época eram poucas lojas de materiais, a gente entregava para a cidade inteira e até na Região Metropolitana de Curitiba. Agora estamos atuando mais na região”, conta Sbrissia.

Atualmente a maior parte dos clientes são dos bairros Atuba, Tingui, Bacacheri, Santa Cândida, Bairro Alto. ”Com o trânsito que tem hoje não dá mais para entregar no Centro”, constata. Ele diz que 80% dos clientes são conhecidos, de famílias que moram na região, além, é claro, dos novos moradores.

Negócio de família

A loja foi fundada pelo pai de Marcos, Emílio Sbrissia, e dois primos do pai: Edmar Canestraro e João Adir Canestraro. O pai de Marcos já é falecido porém os primos continuam no negócio e estão na rotina do dia a dia.

Marcos Sbrissia começou a trabalhar na loja aos 14 anos fazendo meio expediente. Já são mais de 35 anos que está no negócio da família. Atende clientes no balcão, cuida da parte administrativa, “faz de tudo um pouco”. O irmão mais velho, Carlos Alberto Sbrissia também trabalhou por mais de 30 anos na loja, mas saiu há cerca de oito.

Apesar do nome da loja remeter a lembrança à cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, a família é do Paraná.

A Iraí tem uma variedade de produtos do setor de construção civil, só não trabalha com linha de acabamentos. Localizada na Av. Monteiro Tourinho, importante via comercial da região, está a poucos metros da divisão dos bairros Tingui com Atuba. Chama atenção pela localização simpática, estacionamento amplo e a presença no mesmo local há 47 anos. O Iraí fica pertinho de outro ponto icônico da cidade: o Bar Makiolka, carinhosamente chamado de o bisavô dos bares de Curitiba. Conheça!

Loja tradicional de Curitiba fica na Avenida Monteiro Tourinho, bem pertinho de outro ponto famoso da cidade: o Bar Makiolka. Foto: Reprodução/Google.