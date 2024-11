Vereador eleito é assassinado no Paraná e suspeitos dão de cara com a Rone em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a motivação e eventual mandante do assassinato do vereador eleito de Salto do Itararé, norte paranaense, João Domiciano Neto, 67 anos, conhecido como João Garré. Ele foi morto a tiros na madrugada de sábado (9), na casa do pais, em Santana do Itararé, cidades vizinhas do Norte Pioneiro do Paraná. João Domiciano Neto, foi atingido por disparos de arma de fogo na região do tórax.

A PCPR obteve imagens que mostravam os suspeitos embarcando em um veículo, e pela placa identificou que o veículo utilizado pelos suspeitos seguiu sentido Curitiba, para ondes eles fugiram.

Ao serem abordados pelo Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) na região do bairro Uberaba, na tarde de sábado, os suspeitos teriam reagido, houve troca de tiros com os policiais e os suspeitos morreram.

Morte de vereador eleito é investigada

Conforme apurado pelos policiais civis, os suspeitos estavam na região desde a data anterior do crime, entre os municípios de Siqueira Campos e Santana do Itararé.

De acordo com as investigações iniciais, um dos indivíduos entrou na residência e efetuou os disparos, enquanto o outro ficou em frente ao local. A ação teria durado cerca de 2 minutos.

Eleito com 133 votos

João Garré foi eleito como vereador nas últimas eleições com 133 votos, para exercer seu segundo mandato. Ele deixou esposa e filhos. Autoridades e moradores das duas cidades se manifestaram em redes sociais, lamentando o crime.