Frio e chuva no Paraná! Tempo deve virar com a chegada de massa de ar frio

Uma massa de ar frio é esperada no Paraná no começo desta semana e pode provocar queda de temperatura e pancadas de chuva. O aviso é dos meteorologistas da MetSul Meteorologia.

Segundo o comunicado, essa massa avança pelos estados do Sul do Brasil entre esta segunda-feira (11) e a terça-feira (12), com aumento da cobertura de nebulosidade e chuva. No Paraná, esse ar frio chega na terça.

O aviso também aparece no Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). “Na terça-feira, o eixo da frente fria passa pelo estado, provocando pancadas de chuvas, em alguns momentos acompanhadas de descargas elétricas. A chuva ocorre já pela madrugada a partir das regiões oeste, sudoeste e centro-sul, avançando para as demais regiões no decorrer do dia”, informa o site do Simepar.

Em Curitiba

Quanto à temperatura, Curitiba deve apresentar queda e chuva na terça pela manhã. A mínima esperada é de 14°C com um volume pluviométrico de 6.1 milímetros (mm) e rajadas de 32 km/h.

E no restante da semana?

Nos próximos dias, a tendência em Curitiba pelo Simepar, é de dias nublados, seguidos de um fim de semana abafado, com alta temperatura e momentos com chuva.