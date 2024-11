Polícia procura motorista de Audi que causou grave acidente na Linha Verde; Motor voou longe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O motorista de um Audi A3 bateu na madrugada de domingo (10) em quatro veículos estacionados na Linha Verde, em Curitiba, e fugiu. Ninguém se feriu.

O suspeito de ter provocado a batida teria perdido o controle da direção em uma curva. O motor do Audi chegou a ser projetado 100 metros do local da batida. Os veículos atingidos pertencem a moradores de um condomínio localizado na beira da Linha Verde. O dono de um deles informou para a RPC que teve perda total no carro

O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) com relatos de populares e câmeras de segurança da região.

