Descarregamento de carga perigosa causa explosão e destruição em fábrica na RMC

Um incêndio de grandes proporções em um depósito de tintas em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã de segunda-feira (11), teve explosões e quase uma tragédia. Veja vídeo e fotos abaixo.

A ocorrência foi na Rua Marcos Nicolau Strapassoni, ao lado do 7º Grupamento de Bombeiros, por volta das 11h25. A forte fumaça chamou a atenção dos moradores e de quem passou pela região. Como existia muito material inflamável, o combate ao fogo foi intenso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o princípio do fogo pode ter começado em um caminhão que estava na área de descarregamento de solventes ao lado de tanques. O fogo se alastrou rapidamente, e segundo populares, explosões foram ouvidas no local.

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais

“As chamas começaram após o transbordo de carga, possivelmente por meio de eletricidade estática. O caminhão tinha 10 mil litros de solvente que estavam sendo levados aos tanques estacionários da fábrica. Nisso alguma fagulha começou o incêndio”, explicou o tenende Edison Feijó.

Acidente será investigado

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros-PR Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros-PR Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros-PR Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros-PR

A empresa que também fabrica tintas tem 50 funcionários, entre elas três mulheres grávidas. Uma mulher teria se ferido ao cair no mato quando buscou fugir do incêndio. O fogo foi controlado pelos bombeiros que evitaram algo pior. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.