No Boqueirão

Um incêndio numa empresa distribuidora de colchões mobilizou dez viaturas do Corpo de Bombeiros nesta tarde de terça-feira (31), no bairro Boqueirão, em Curitiba. Para o atendimento do Corpo de Bombeiros, a Rua O Brasil para Cristo, entre a Rua Diogo Mugiatti e Rua Desembargador Antonio de Paula, foi bloqueada.

Os bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 15h30. E até 16h30, o incêndio ainda não havia sido controlado.

Ainda não há informações de vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. As causas do acidente serão investigadas.

