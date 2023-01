Um dos passageiros que estava no ônibus acidentado que seguia para Foz do Iguaçu relatou que o motorista teria dito que dormiu antes de cair em uma ribanceira no quilômetro 230 da BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região de Ponta Grossa, Campos Gerais. Sete passageiros morreram no acidente, entre eles uma criança de apenas três anos.

Segundo Alex Souza Marques, morador de Foz do Iguaçu, após o acidente, ele conversou com o condutor que confessou que estaria cansado. “Saímos por um buraco que foi aberto e o motorista sem nenhum arranhão. Eu perguntei numa boa se ele tinha desviado de algum carro e ele disse que dormiu. Tava cansado e não vou mentir para você”, revelou Alex em entrevista para o Meio Dia Paraná, da RPC.

Outra sobrevivente foi a Algemira da Silva Brasil, que não viu como ocorreu o acidente. “Não vi nada, foi um relâmpago quando deu. Eu pedi para o rapaz abrir o cinto e caí de ponta cabeça”, relatou a passageira.

O acidente

O ônibus da empresa Catarinense seguia de Florianópolis para Foz com 55 passageiros. Foram sete mortes, entre elas uma criança argentina de três anos. Além disso, duas mulheres, sendo uma argentina e mãe da criança e quatro homens não resistiram. Outras 22 pessoas ficaram feridas.

E aí, Catarinense?

Por nota, a Catarinense lamentou o ocorrido e disse estar com equipes no local prestando assistência aos passageiros e familiares. Ainda destacou que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Veja que incrível