As inscrições para o vestibular 2020/2021 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) começam dia 3 de novembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as provas foram adiadas.

De acordo com o edital do vestibular, a primeira fase do processo seletivo acontece em 28 de fevereiro de 2021. A convocação para a segunda fase está marcada para o dia 24 de março e as provas de redação e habilidades específicas para os dias 18 e 19 de abril.

Os candidatos terão até 12h do dia 18 de dezembro para a inscrição, que devem ser feitas exclusivamente pelo site da Núcleo de Concursos da UFPR. O custo da taxa de inscrição é de R$ 155. Todo o programa das provas está disponível no site da UFPR.

LEIA MAIS – Inscrições para curso de oficiais da PM começam em novembro; Salários podem chegar a R$ 9 mil

A relação completa de vagas disponíveis para o vestibular será divulgada no Guia do Candidato no início do período de inscrições. Durante a pandemia, o Núcleo de Concursos vai manter uma Central de Atendimento ao Candidatos para tirar as dúvidas dos vestibulandos. São quatro números disponíveis: (41) 3313-8815, (41) 3313-8816 e (41) 3313-8818. As dúvidas também podem ser tiradas pelo sistema interativo do site da universidade (www.nc.ufpr.br).

Isenção da taxa

Os estudantes que têm direito à isenção de taxa de inscrição por estarem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) precisam requerer o direito entre os dias 3 e 13 de novembro.

Quem tem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenha cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral de escola particular também tem direito à isenção da taxa. Neste caso, o período para requerimento da isenção da taxa é do dia 3 a 20 de novembro. Treineiros não têm direito à isenção da taxa de inscrição.

Cotas

A banca de validação do Termo de Autodeclaração para aqueles que concorrem às vagas para pretos, pardos e indígenas acontecerá durante o processo seletivo, como aconteceu no processo seletivo do ano passado. A novidade, que foi incluída no vestibular de 2017 permite que aqueles que não tenham a declaração validada possam concorrer a vagas em outro tipo de concorrência.

A regras para a reserva de vagas das cotas raciais, assim como socioeconômicas e para deficientes estão todas explicadas no edital do processo seletivo.