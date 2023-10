A primeira fase do Vestibular 2024 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) acontece neste domingo (22), a partir das 15 horas. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30. Os candidatos devem ingressar nas salas de prova com no mínimo 20 minutos de antecedência (ou seja, até as 13h40), para ouvir a leitura das instruções.

Estão inscritos neste vestibular 45.335 candidatos, dos quais 9.175 farão a prova para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e 36.160 concorrem as 5.317 vagas ofertadas pela UFPR, em 122 cursos de graduação. O número de inscritos para a UFPR é 3% maior que o do vestibular anterior.

Além de Curitiba, a prova será aplicada em mais dez cidades: Cascavel, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo.

Documentos necessários para Vestibular da UFPR

Para ingressar na sala de provas, os candidatos devem apresentar documento oficial de identidade com foto recente. O documento pode ser físico ou digital. Neste último caso, serão aceitos os seguintes documentos, desde que emitidos a partir do aplicativo oficial do órgão emissor (fotos, prints, PDFs ou outros formatos dos documentos não serão aceitos): Carteira Nacional de Habilitação Digital com foto, Título de Eleitor Digital (e-Título) ou RG Digital (já implantado em alguns estados da federação).

Também é recomendável que, para evitar contratempos e atrasos, os candidatos levem impresso o comprovante de ensalamento, disponível no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

Além disso, devem levar lápis, apontador, caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta e borracha – esses materiais não poderão conter qualquer tipo de anotação.

Os candidatos poderão se alimentar no local de prova, desde que os alimentos não causem ruídos ou odores que atrapalhem a concentração dos demais candidatos. Recomenda-se que os alimentos, bem como os líquidos estejam em embalagens transparentes.

Não será permitido utilizar relógios, armas, telefone celular, calculadora ou outros aparelhos eletrônicos. Os candidatos também não poderão usar fone de ouvido, bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.

Distribuição dos candidatos

A grande maioria dos inscritos no Vestibular UFPR 2024 (26.313, o que equivale a 73% do total) escolheu fazer a prova da primeira fase em Curitiba. Os demais candidatos vão se dividir entre Londrina (2356), Joinville-SC (2118), Cascavel (1357), Maringá (1148), Toledo (787), Guarapuava (578), Paranaguá (479), Palotina (456), Matinhos (452) e Jandaia do Sul (116).

Do total de 45.335 inscritos, 2.348 são treineiros – ou seja, candidatos que não concorrem efetivamente às vagas; 33.369 estão na ampla concorrência e 11.966 são candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas e concorrem por algum tipo de cota.

Os candidatos foram distribuídos em 23 locais de prova: 12 em Curitiba, 2 em Londrina e 1 em cada uma das demais cidades. São 1027 turmas, das quais 67 individuais, para candidatos que solicitaram algum tipo de atendimento especial individualizado, como o apoio de leitor de prova. Em Curitiba, 203 candidatos receberão atendimento especializado, todos no Campus Jardim Botânico da UFPR.

A UFPR mobilizou 3.217 colaboradores para a realização da prova nas 11 cidades.

Segunda fase do Vestibular da UFPR 2024

A divulgação da lista dos candidatos classificados para a segunda fase do Vestibular 2024 está prevista para o dia 13 de novembro, às 18 horas. A segunda fase acontece nos dias 3 e 4 de dezembro e cada candidato fará a prova na cidade-sede do curso que escolheu.

