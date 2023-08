Vereadores de Curitiba votam, nesta segunda-feira (21), os novos planos de carreira do funcionalismo público elaborados pela prefeitura de Curitiba. Ao todo, são seis projetos de lei, que abrangem cerca de 10 mil servidores lotados em 125 cargos públicos. A votação já recebeu 65 emendas e o dia de votação promete ser longo. Servidores estão “acampados” em frente à Câmara de Curitiba, na Praça Eufrásio Correia, para acompanhar de perto a votação dos seis projetos de lei.

Segundo a Câmara de Curitiba há seis anos a prefeitura suspendeu os planos de carreira do funcionalismo público, quando a CMC aprovou e o Executivo sancionou a lei conhecida como Plano de Recuperação de Curitiba. Desde então, a medida foi prorrogada quatro vezes. Da última vez, o prazo extra foi um pedido dos vereadores da capital ao Executivo, para ampliar o diálogo com os servidores. O primeiro dos projeto chegou à CMC no dia 25 de maio e os três últimos, em 16 de junho.

Em comum, todos têm mecanismos que limitam os crescimentos do tipo horizontal a 20% dos servidores em atividade e os do tipo vertical a 5%, realizados a cada dois anos.

Cada uma das categorias têm demandas específicas, mas em geral elas questionam o fim da anualidade dos procedimentos de progressão e o fim da universalidade dos avanços, que o Executivo sugere que sejam limitados a esses novos prazos e percentuais. Até o fechamento desta notícia, 65 emendas às proposições tinham sido protocoladas na CMC.

Tenda e mobilização para acompanhar a votação

Foto: Reprodução/RPC.

Os sindicatos das categorias que terão a votação nesta segunda-feira montaram tendas no entorno da Câmara de Curitiba para que servidores possam acompanhar a votação. Há alguns dias professores estão fazendo uma paralisação por melhorias neste plano de carreira que será votado pelos vereadores de Curitiba. Relembre aqui a manifestação!

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!