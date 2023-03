Vereador preso por embriaguez ao volante é solto após pagar fiança

O vereador André Luiz de Paula (Republicanos), de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi solto após pagar fiança de R$ 5.600, de acordo com a Delegacia de Delitos de Trânsito ( Dedetran).

O vereador foi preso por embriaguez ao volante, na noite de sexta-feira (24). O caso aconteceu no Centro de Curitiba. Segundo a Polícia Militar, o vereador André Luiz de Paula (Republicanos) se negou a realizar o teste do bafômetro, ao ser abordado durante uma ação de patrulha da PM.

Depois de ser informado que iria à delegacia, o parlamentar filmou os militares e os ameaçou, dizendo que conversaria com os superiores. Na delegacia, o vereador ainda quebrou luminárias da cela onde estava, sendo necessário a transferência para outra sala.

André Luiz de Paula, nasceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ),47 anos, é formado em teologia, está licenciado do trabalho de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. André Luiz de Paula exerce o primeiro mandato como vereador.

