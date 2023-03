Golpe do cartão preso: suspeitos são presos em flagrante em Curitiba

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na manhã de domingo (26), dois suspeitos que aplicavam golpes em caixas eletrônicos nas agências da Caixa Econômica Federal, em Curitiba e Região Metropolitana. No golpe, os criminosos inseriam um dispositivo que fazia o cartão da vítima ficar preso no caixa eletrônico de agências bancárias.

Quando um cliente da Caixa inseria o cartão e o mesmo ficava retido no terminal, fazia ligação para um telefone falso que constava em um adesivo colado no próprio terminal em que se encontrava. Neste telefone um falso funcionário da Caixa fingia realizar um atendimento, com objetivo de recuperar o cartão preso.

Na ação, a PF identificou os suspeitos em flagrante, e os prendeu. Os detidos foram indiciados pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, com punição podendo chegar a 8 anos de reclusão.

