Vencedor do Prêmio Bom Gourmet, Délio Canabrava apresenta seu sucessor

Uma dupla comemoração aconteceu nessa semana na Cantina do Délio, no bairro Alto da XV, tradicional restaurante de Curitiba. O empresário Délio Canabrava, proprietário da casa, apresentou seu filho, César Canabrava, como o novo administrador dos negócios da família. De quebra, os convidados festejaram as duas homenagens recebidas na noite anterior no Prêmio Bom Gourmet, como melhor restaurante de massas e Délio como personalidade do ano.

O novo administrador do grupo será responsável por tocar a Cantina do Délio (Itupava e Batel), Confeitaria Banoffi, Torroneria Curitibana e Bar Canabenta. César formou-se em Administração da FAE Business School. “Mesmo já atuando na empresa há três anos, agora o César assume mais responsabilidades e estará à frente de vários projetos”, disse Délio, que continua como supervisor geral.

“Para mim é uma alegria ter meu filho na empresa, é a realização de um sonho! O mais importante é que ele faz isso com muita motivação, focado na evolução contínua das empresas”, disse o empresário. ”É uma responsabilidade grande assumir o cargo de gestor, mas este negócio está no meu sangue. Sei da importância de manter esse legado e melhorar a cada dia”, complementa César, que tem apenas 23 anos.

Délio Canabrava foi um dos homenageados da noite no Prêmio Bom Gourmet, o maior da categoria no Brasil. Além disso, a Cantina ganhou a votação popular como o melhor restaurante de massas. “Essa homenagem foi uma surpresa que me deixou muito emocionado. Ainda estou assimilando tanta alegria e gratidão”, disse. “Estar entre os Top 5 já era uma grande honra, mas alcançar o primeiro lugar é a realização de um sonho. Queremos agradecer imensamente a cada cliente, amigo e colaborador que fez parte dessa conquista”.

Há quase 20 anos, Délio fez uma viagem para a Itália com objetivo de conhecer as cantinas de Norte ao Sul, pois já pensava em ter um restaurante nesses moldes. Ao voltar, inaugurou a Cantina do Délio, oferecendo comida tipicamente caseira italiana, autêntica, afetiva, saborosa, de qualidade e com preços acessíveis. Todos os pratos do cardápio são preparados na própria casa, o que traz ainda mais personalidade ao empreendimento.

Com a esposa, Renata, Délio trouxe para o Brasil em 2002 a torta Banoffi, a difundiu e a tornou famosa nacionalmente. O bar Canabenta foi inaugurado em 2007 e a Cantina do Délio Batel, em 2022.

