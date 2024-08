Prêmio Bom Gourmet: Bistrô Armazém vence como melhor Prato Feito Barateza

O Prêmio Bom Gourmet 2024 reuniu mais de representantes de mais de 300 estabelecimentos de Curitiba e Paraná para a maior premiação de gastronomia do Brasil. Estiveram presentes na Ópera de Arame mais de mil pessoas, numa celebração cheia de homenagens e que também elegeu os melhores de 36 especialidades gastronômicas, da feijoada ao pão com bolinho.

A Tribuna do Paraná esteve presente no evento. O blog da casa Rango Barateza assinou a categoria Prato Feito que, com a a indicação e votação do público, elegeu cinco finalistas: Bistrô Armazém, Cumbuca do Chef, Na Casa Delas, Nut’s Restaurante e Seu Prudente. A história de cada um deles foi contada com detalhes pela jornalista Eloá Cruz e publicadas no Rango Barateza.

Depois de muita expectativa e ansiedade, o grande vencedor da categoria foi o Bistrô Armazém. O restaurante, localizado no bairro Santa Quitéria, é comandado pelo casal João Francisco Drabik Ochekoski e Ana Claudia Abreu, que juntos também contam com o talento da chef de cozinha Bárbara de Abreu Manique Barreto, de 28 anos, filha da Ana Claudia.

“Só o fato da gente ter sido lembrado já é um prêmio para a gente. A gente está a muito pouco tempo nesse ramo, para nós é uma felicidade estar aqui”, confidenciou o empresário João Francisco, durante a festa de premiação.

A categoria Prato Feito é nova e inédita no Prêmio Bom Gourmet. Para Ana Claudia, fazer parte dos finalistas da nova categoria tem sido muito feliz. “A gente tá muito feliz por ter sido indicado. Caiu no nosso colo, a gente nem sabia que estávamos concorrendo. Então isso foi o mais legal”, contou.

Pequenos empresários também podem brilhar

Para a jornalista e idealizadora do blog Rango Barateza Eloá Cruz, ter a oportunidade de participar do Prêmio Bom Gourmet como categoria é uma forma de encorajar e reconhecer o valor dos pequenos restaurantes da cidade. “Aliar o reconhecimento desses pequenos negócios com a proposta de apresentar a boa gastronomia mais acessível ao público, democratiza a experiência gastronômica e fortalece toda uma cadeia de produtos e serviços. Fazer parte disso é incrível”, comemora a comunicadora.

Foto: divulgação / Facebook Bom Gourmet.

Conheça a lista completa dos vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2024

Açaí: The Best Açaí

Árabe: BaraQuias

Asiático: Mestre Sushi

Bar: Puina’s Bar

Boteco: BarBaran

Buffet por Quilo: Kurytyba Gastronomia

Cachorro Quente: Green Dog

Cafeteria: La Rauxa Café

Carne de Onça: Mercearia Fantinato

Cervejaria Artesanal: Cervejaria Lobos

Churrascaria/ Steakhouse: Batel Grill Churrascaria

Coxinha: Postos Pelanda

Cozinha Regional Brasileira: Mukeka Cozinha Brasileira

Delivery by iFood: Abaré Pizzaria

Dias frios: Benedetto Vinho e Bar

Doceria: Délices de Sucre

Espaço Kids: Kharina Steakhouse

Feijoada: Jabuti Bar

Frutos do Mar: Bar do Victor

Gastronomia em Ponto Turístico: Restaurante Família Madalosso

Hamburgueria ou Sanduicheria: Villa Bistrô Hamburgueria

Martha Rocha: Confeitaria Holandesa

Massas: Cantina do Délio

Menu Completo: Marcondes Cozinha Autoral

Música ao vivo: Dizzy Café Concerto

O Centro de Curitiba: Restaurante Imperial

Padaria: Pantucci

Pão Com Bolinho: BarBaran

Pastel: Pastelaria Benê

Pet Friendly by Mascote Fit: Ué! Pet Café

Pizzaria: Baggio Pizzeria & Focacceria

Prato Feito by Rango Barateza: Bistrô Armazém

Restaurante Rural: Rosa Brasil Fogo de Chão

Sorveteria/ Gelateria: Bacio di Latte

Vegetariano: Restaurante Vegetariano Sorella

Chocolateria: Cuore di Cacao Chocolateria

Café Especial: Lucca Cafés Especiais

Carta de Vinhos: Duq Gastronomia

Padaria com pão de fermentação natural: San Francisco Baking Institute (SFBI)

HAUS Ambientação: Crema Lab – Gelato, Café e Experiências

Inspiração em Negócios de Gastronomia: Bruna Loddo

Gastronomia que Transforma by Clube da Alice: Ligia Budi

Gerações que Previnem – Suas receitas com Erasto Gaertner: Sopa de Abóbora com Carne e Especiarias, por Leonardo Cabral

