Veja como fica o tempo em Curitiba neste fim de semana de Páscoa

O tempo no fim de semana da Páscoa em Curitiba e região metropolitana (RMC) não vai ter sol. Tendência que fique nublado tanto no sábado (08) como no domingo (09). A boa notícia que não existe previsão de chuva mais significativa na capital paranaense. No entanto, no Litoral vai pintar chuva.

Segundo o Simepar, o cenário de instabilidade se mantém sobre o estado, com chuvas que ainda ocorrem por diversos momentos do dia.

Por vezes, esses eventos de chuva podem vir acompanhados também de raios e as temperaturas continuam amenas em parte do Paraná, mas em setores entre o oeste e o norte paranaense já começa a esquentar um pouco mais.

Para Curitiba, a máxima no sábado não deve passar de 20° C, e mínima de 15° C.

Já para o domingo, a instabilidade tende a diminuir, mas alguns eventos continuam sendo previstos sobre o Paraná, ocorrendo de forma mais localizada entre os períodos da tarde e da noite.

No litoral, a chuva ainda deve ser mais persistente, ocorrendo a qualquer momento do dia. Entre o oeste e o norte do estado já esquenta mais, mas entre a RMC, Campos Gerais e centro-sul paranaense as temperaturas ainda seguem amenas. Em Curitiba, a temperatura não se altera comparado ao sábado.

Chuva nas praias

Para as pessoas que foram para o Litoral aproveitar o feriado de Páscoa, a chuva vai aparecer com maior intensidade. Em Guaratuba, de acordo com o Simepar, existe a chance de chuva de 7.8 milímetros, acompanhado de rajadas de vento de 32 km/h para este sábado.

No domingo, chuva vai seguir em alguns momentos do dia. A temperatura não deve ultrapassar 22°graus. Boa Páscoa a todos!

