O segundo boletim de balneabilidade do Paraná, divulgado nesta quinta-feira (28), apontou que o estado tem 14 pontos impróprios para banho. Foram avaliados pelo Instituto Água e Terra 66 pontos. Neste segundo boletim, houve uma piora em alguns pontos com relação ao primeiro.

Os pontos impróprios ficam nos seguintes pontos: Encantadas (Ilha do Mel), Balneário Olho D’água (Pontal do Paraná), Balneário Flamingo e Caiobá (Matinhos), Guaratuba, Balneário Brejatuba, Balneário Nereidas/Eliane e Barra do Saí (Guaratuba). Além de Ponta da Pita, em Antonina.

PERIODICIDADE

Os boletins de balneabilidade são disponibilizados semanalmente pelo IAT, durante a temporada de verão, período em que há maior fluxo de usuários nos locais monitorados. As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras e analisadas durante a semana no laboratório do instituto, em Curitiba. Ao longo desta temporada de verão, serão emitidos oito boletins, até o dia 9 de fevereiro de 2023, na semana do Carnaval. A ação é parte do projeto do Governo do Estado para a temporada de verão.

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui aquático.

Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos patogênicos (causadores de doenças).

As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifóide.

A avaliação é feita seguindo determinações da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000.

Como saber quais locais são imprópios?

Para saber os pontos monitorados e a qualidade da água indicada, basta acessar o site www.iat.pr.gov.br, no menu Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda baixar o APP “Balneabilidade Paraná”, disponível para celular Android no Google Play.

