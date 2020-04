Alguns bairros de Curitiba e São José dos Pinhais seguirão enfrentando rodízio no abastecimento de água nos próximos dias. A Sanepar divulgou nesta semana uma lista de locais em que haverá interrupção no serviço desde ontem até a manhã de segunda-feira (20), em sistema de rodízio.

Cada localidade ficará por 24 horas sem receber água, iniciando a interrupção às 8 h da manhã e com prazo de normalização no mesmo horário do dia seguinte. O rodízio começou a ser implementado em meados de março devido à forte estiagem que provocou queda na vazão do Rio Miringuava e segue sendo uma solução no controle da distribuição de água na capital paranaense e região metropolitana.

A orientação da Sanepar é para que a população faça uso racional e econômico da água, dando prioridade à higiene pessoal, sobretudo por conta do combate ao coronavírus, e para alimentação. Outras atividades como lavagem de carros e calçadas devem ser adiadas para quando o período de estiagem for superado.

Confira os locais afetados:

Sexta-feira (17)

– São José dos Pinhais – Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno e São Cristovão. Falta água a partir das 8h e a normalização esta prevista até às 8h de sábado (18).

Sábado (18)

– Curitiba: Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Pinheirinho e Ganchinho. Vai faltar água a partir das 8h e normalização prevista até às 8h de domingo (19).



Domingo (19)

– Curitiba: Sítio Cercado. Vai faltar a partir das 8h e a normalização está prevista até às 8 h de segunda-feira (20).