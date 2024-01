Vai chover mais em Curitiba? Alerta indica perigo de tempestade

Diversos bairros de Curitiba foram afetados por um temporal na tarde desta quarta-feira (17) e um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que mais chuva pode atingir a capital paranaense. O comunicado na cor amarela – sinalizando perigo potencial, é válido até às 10 horas de quinta-feira (18).

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Curitiba, a precipitação nas últimas horas atingiu o acumulado de 34,4 milímetros. A estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou rajadas de vento de 25,9 km/h.

Durante o temporal, o Centro de Operação da Guarda Municipal recebeu as seguintes solicitações:

Fornecimento de lona na Rua Benvenuto Gusso, no bairro Boa Vista;

Alagamento na Via Veneto, no bairro Santa Felicidade;

Alagamento na Avenida Vereador Toaldo Túlio, no bairro Santa Felicidade;

18 ocorrências de queda de árvores e galhos, nos bairros Uberaba, Campo do Santana, Abranches, Santa Felicidade, Guabirotuba, Centro, Novo Mundo, Rebouças, Cabral, São Braz, Portão, Boqueirão, Fazendinha e Campo Comprido.

Até o momento não foram registradas pessoas desabrigadas, desalojadas ou feridas.

Chuva em Curitiba: telefones de emergência

Em caso de alguma emergência em decorrência das chuvas, como quedas de árvores, alagamentos e destelhamento de casas, o curitibano pode entrar em contato com os seguintes canais: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Alerta de tempestade para o Paraná

Além da região de Curitiba, o alerta de perigo potencial de tempestade do Inmet também é válido para todo o Paraná. Os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás também podem ser atingidas pela tempestade.

Dicas para se proteger dos temporais

Não estacione perto de árvores;

Em casa, não fique perto de eletrodomésticos que pode puxar energia;

Não utilize celulares ou tablets conectados à tomada durante a chuva;

Se o seu carro não correr o risco de ser levado por uma enchente, permaneça dentro do veículo, pois ele pode oferecer proteção contra raios e contra fios energizados;

Se mora ou trabalha perto de rios ou lagos, fique atento ao nível da água;

Se o motor da moto parar de funcionar ou a moto cair, não tente ligá-la. Empurre-a até um local seguro.

