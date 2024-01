Um guarda-vidas foi atingido por uma descarga elétrica no Litoral do Paraná. O caso ocorreu no fim da tarde em Guaratuba, na terça-feira (16), e o homem foi encaminhado ao Posto de Saúde. Apesar da situação impressionante, ele foi liberado horas depois apenas com dores pelo corpo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o temporal ocorreram diversas descargas atmosféricas (raios) na região. Uma dessas descargas caiu próximo ao posto de Guarda-Vidas Candeias, e o militar foi atingido, dentro do posto. É preciso ficar atento, pois o Paraná segue em alerta de temporal.

O homem sofreu amortecimento no lado esquerdo do corpo, mas permaneceu com sinais vitais normais, consciente e orientado. No posto de saúde, foi atendido e passou por exames de eletrocardiograma que apresentou sem alterações, sinais vitais normais e sem lesões. Foi liberado após laudo médico.

