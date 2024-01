A Casa China, uma das maiores redes de utilidades domésticas do país, inaugura mais uma filial em Curitiba nesta quinta-feira (18). A nova megaloja tem 2 mil metros quadrados de construção e mais de 100 mil itens, foi construída na Linha Verde (BR-476), número 12758, no bairro Fanny.

A loja oferecerá uma ampla variedade de produtos, incluindo utilidades domésticas, decoração, brinquedos, material escolar, ferramentas, bomboniere e petshop. Com 12 checkouts disponíveis, a loja promete oferecer comodidade e um atendimento rápido, sem longas filas. A aposta da inauguração é na campanha de “Volta às aulas”.

O CEO da empresa, Douglas Nomura, irá receber a imprensa e convidados para o evento desta quinta, a partir das 9h. A empresa, que já tem 25 anos de atuação no Paraná, tem um agressivo plano de expansão para 2024 e os próximos anos.

“Esta loja é muito estratégica e está localizada em um ponto de passagem e fácil acesso na Linha Verde. A inauguração faz parte do plano de expansão da empresa, que vem se reinventando a cada dia para aliar quesitos como variedade e qualidade ao preço baixo, característica que nos tornou uma referência em Curitiba”, afirma o CEO da Casa China, Douglas Nomura.

Para a nova loja, foram gerados 50 novas emprego diretos.

Fundada em 1997 com uma proposta que seguia o conceito das lojas de “1,99”, famosas na década de 90, a Casa China tem passado por transformações ao longo dos anos, evoluindo seu modelo de negócio para oferecer uma ampla gama de produtos de qualidade a preços acessíveis.

