Com o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina em alerta vermelho de tempestade, é fato que o Paraná será afetado por este fenômeno. Segundo o Inmet, o Paraná está em alerta amarelo de temporal pelo menos até a manhã desta quinta-feira.

Segundo o Simepar Curitiba pode ter chuvas isoladas nesta quarta-feira. Com máxima alcançando os 29ºC, a capital dos paranaenses pode ter um acumulado de 7,7 mm nesta quarta.

O grande perigo está chegando. No sábado, segue a previsão de um acumulado gigante de 40 milímetros para Curitiba. Uma chuva impressionante e pode causar transtornos na cidade. Vale o alerta!

