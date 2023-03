Começou neste sábado (4) a aplicação da vacina bivalente para idosos nascidos até 1938 que já tenham recebido pelo menos as duas primeiras doses da vacina anticovid. Em 14 pontos de vacinação na cidade, foram aplicadas 1.383 doses da bivalente, versão atualizada dos imunizantes que oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron.

Idosos nascidos até 1938 que perderam a oportunidade de se vacinar neste sábado serão atendidos a partir de segunda-feira (6) em todas as unidades de saúde da capital das 8h às 17h (veja os endereços no site Imuniza Já Curitiba)

“O objetivo é manter a alta taxa de cobertura vacinal para que a doença se mantenha em níveis mínimos, como está acontecendo hoje. A vacina é importante e salva vidas, portanto, não podemos baixar a guarda”, destacou a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Drive-thru

Para facilitar o atendimento dos idosos com dificuldade de locomoção, a secretaria ofereceu no sábado a aplicação no sistema drive-thru (sem sair do carro), na Rua Nunes Machado, entre a Avenida Iguaçu e a Avenida Getúlio Vargas (Praça Ouvidor Pardinho), no distrito sanitário da Matriz.

Neli Guilhermina Barreto, de 86 anos, recebeu a nova dose dentro do carro. “É com muito alegria que eu tomo mais essa vacina. Os mais idosos são o grande grupo de risco e por isso não podemos deixar de tomar a vacina. Muito obrigada mais uma vez”, disse Neli, em sua quinta dose contra o coronavírus.

Geraldo Lapkoski, também de 86 anos, preferiu descer do carro e foi com a família receber mais uma dose da vacina. “A vacina nos garante a saúde e nos ajuda a acabar de uma vez por todas com esta doença que tanto atrapalhou a vida de todos nós”, disse o aposentado.

Nova oportunidade

Curitiba tem cerca de 14 mil idosos nascidos até 1938 e os que perderam a oportunidade de se vacinar neste sábado podem procurar atendimento a partir de segunda-feira (6). A vacina bivalente estará disponível para os nascidos até 1938 em todas as unidades de saúde da capital.

Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses. Também é necessário respeitar o intervalo de 120 dias ou mais depois da última vacina anticovid aplicada.

Orientações para receber a vacina

O público convocado para a vacina bivalente recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Atualização cadastral

As pessoas que receberam alguma dose da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba. Para isso, é preciso enviar antecipadamente por e-mail um documento pessoal com foto, a carteira de vacinação e comprovante de endereço para que a o cadastro esteja em dia. O endereço é smscentral@sms.curitiba.pr,gov.br.