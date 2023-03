Gaeco cumpre mandados de busca em casa de policiais civis de Curitiba

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (03) de uma investigação envolvendo dois policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. A ação foi realizada com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil.

As ordens judiciais foram cumpridas nas casas dos suspeitos, dos dois investigadores. Conforme já apurado, eles teriam cobrado vantagens indevidas para a elaboração de laudo de exame em sinais identificadores de um carro.

Possíveis vítimas dos investigadores podem entrar em contato do o Gaeco, diretamente na sede da Rua Alberto Folloni, n°411, ou pelo e-mail gaeco@mppr.mp.br.

