A partir de segunda-feira (6), o Atacadão, realiza o Mês da Empregabilidade na cidade de Curitiba, no bairro Jardim Botânico. Ao todo, são 1.000 vagas disponíveis para atuar nas unidades localizadas no município e na região metropolitana.

As vagas são para cargos operacionais, técnicos, administrativos e de liderança.

“Essa feira de empregos é uma boa oportunidade para quem está em busca de emprego, recolocação profissional ou até mesmo um cargo melhor. O Paraná é um local estratégico para o Atacadão, que segue em grande expansão pelo Brasil e também no Estado. Somente na região metropolitana de Curitiba, contamos atualmente com sete lojas”, explica Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Fazer parte de um negócio que contribui para a empregabilidade do país e com o desenvolvimento socioeconômico das regiões são diretrizes importantes para a companhia, além de proporcionar alimentação de qualidade a preços justos.

“Expansão não é apenas sobre abrir lojas, mas também sobre a possibilidade de oferecer oportunidades de trabalho para as pessoas e queremos que a família Atacadão cresça cada vez mais. Por isso, estamos sempre de braços abertos para atender e contribuir no que for possível com a população local”, detalha o executivo.

A rede tem uma importante atuação no estado do Paraná, que conta com 20 lojas do Atacadão, sendo cinco unidades na capital.

Os interessados devem comparecer dos dias 6 a 31 de março, das8h às 16h, na loja que fica na BR 116, número 10.000 – Jardim Botânico – Curitiba

>>> Os interessados devem comparecer ao local da ação com currículo impresso e documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho).