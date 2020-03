Ações que visam evitar a propagação do novo coronavírus em Curitiba foram anunciadas pela Urbanização de Curitiba (Urbs), nesta quinta-feira (19). De acordo com a empresa, as mudanças atingem o atendimento para usuários do cartão-transporte, determinam o fechamento da ala interestadual da Rodoviária e suspendem a Linha Turismo a partir desta sexta-feira (20).

“Estamos tomando medidas para preservar a população e nossos funcionários da propagação do vírus”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Cartão-transporte

O atendimento presencial do cartão-transporte será feito somente após o agendamento pelo site da Urbs e terá horário alterado a partir de segunda-feira (23). O horário de atendimento presencial será das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede da Urbs (rodoviária) e nas Ruas das Cidadanias. O objetivo, segundo a Urbs é evitar o funcionamento em horários de pico. A medida vale até 31 de maio. O posto do Memorial de Curitiba será fechado.

Rodoviária

A ala interestadual da Rodoviária ficará sem receber ônibus a partir desta sexta-feira (20), em função do decreto do Governo do Paraná, que suspende o transporte coletivo rodoviário de passageiros que tenham origem de todos os outros estados e do Distrito Federal. A medida vale por 14 dias, mas pode ser prorrogada. Em dias normais, essa área do terminal registra quatro mil embarques.

Ônibus e Linha Turismo

Fiscais do transporte coletivo orientam motoristas e cobradores, para evitar que os ônibus saiam lotados. Além disto, a Urbs avalia fazer cortes nas escalas das linhas mais afetadas pela diminuição de usuários, por conta do fechamento de escolas e universidades, flexibilização dos horários no comércio e o aumento do número de trabalhadores em home office.

Outra determinação suspende a circulação da Linha Turismo, que leva aos principais pontos turísticos da cidade. A linha deixa de circular na sexta-feira.

Aplicativos

O atendimento presencial para o cadastramento dos motoristas de aplicativos de transporte será suspenso a partir de segunda-feira (23) e passará a ser feito somente pela internet.

Para taxistas, transporte escolar, motofrete e fretamento, o atendimento na Urbs será feito apenas após agendamento por telefone. Os agendamento devem ser feitos pelos telefones:

Táxis: 3320-3340

Fiscalização: 3320-3339

Transporte Comercial: 3320-3321

Prova de Vida

Idosos com idade acima de 65 anos e portadores do cartão isento deixam de precisar fazer a prova de vida até o dia 30 de junho. Pessoas com deficiência ou com patologias crônicas que têm cartão transporte isento ficarão dispensados de requerer a validação dos benefício até a mesma data, afirma a Urbs.