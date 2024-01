A reforma da Unidade de Pronto Atendimento do Boa Vista (UPA), iniciada em 3 de janeiro e com previsão de conclusão dos trabalhos em 15 dias, foi adiada. A unidade de saúde localizada na Av. Paraná, que é uma das mais movimentadas de Curitiba, deverá ser concluída no início de fevereiro.

LEIA MAIS – Ligeirão Norte-Sul aumenta trajeto até o Pinheirinho a partir desta quarta-feira

De acordo com a prefeitura, após o início das obras foi verificada a necessidade de ampliação de serviços, o que determinou novo prazo de entrega. “Pedimos a compreensão da população atendida na UPA Boa Vista, pois as melhorias vão trazer mais qualidade e segurança ao atendimento”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

UPA Boa Vista segue em reforma. Foto: Hully Paiva/SMCS

VIU ESSA? ‘Rua do descaso’ na Grande Curitiba coleciona buracos, poeira e acidentes, denunciam moradores

Nesta reforma, estão sendo feitos reparos e manutenção geral, que incluem limpeza de coberturas e calhas, revisão dos sistemas elétricos, hidráulicos e esquadrias, reparo em revestimentos de piso e parede e pintura geral.

Onde buscar atendimento?

Durante o período de obras, as pessoas que precisarem de atendimento de urgência e emergência podem procurar uma das demais oito Upas de Curitiba, que continuam atendendo normalmente, absorvendo a demanda da UPA Boa Vista. Veja os endereços abaixo

Casos mais graves, em que a pessoa não tem como se deslocar a uma Unidade de Pronto Atendimento, devem acionar a Central do Samu 192.

Casos leves também podem ser atendidos via Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22 horas; e sábados e domingos das 8h às 20h.

A área da odontologia da UPA Boa Vista segue em funcionamento no mesmo endereço, visto que fica localizada em prédio anexo, sem obras.

Upas de Curitiba que seguem em atendimento

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2.590 – Boqueirão.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555 – Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495 – Campo Comprido.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370 –Cidade Industrial.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 –Fazendinha.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill – Capão Raso.

UPA Sítio Cercado: Rua Dr. Levy Buquera, 700 – Sítio Cercado.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835 – Tatuquara.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!