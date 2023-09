Universidades estaduais do Paraná têm vagas abertas para a contratação de professores e agentes universitários, em diferentes cidades do estado. Os editais foram publicados e ao todo, são 39 vagas em concurso público e outras 184 opções em testes seletivos para professores com contrato temporário.

As oportunidades são nas universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) e do Paraná (Unespar). Nestas instituições também há vagas para agentes universitários em contrato temporário para advogado, tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e técnico administrativo.

Unespar

A Unespar está com inscrições abertas para contratação de 141 professores do ensino superior temporários, para os câmpus de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I, Curitiba II, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. O prazo de inscrições segue até 14 de setembro e o valor da taxa é R$ 120,00. A solicitação de isenção deve ser feita no ato do preenchimento da ficha de inscrição no sistema, até esta segunda-feira (4), seguindo as orientações do edital.

Os salários variam entre R$ 1.803,75 e R$ 9.383,94, a depender da qualificação do professor e da carga horária definida para o contrato. A seleção será por meio de prova escrita, prova didática e prova de títulos. A escrita ocorrerá no câmpus correspondente à vaga pleiteada, conforme data e endereço estipulados em edital publicado a partir de 6 de outubro. A prova didática será a partir de 16 de novembro. A publicação resultado preliminar está prevista a partir de 5 de dezembro.

UEPG

A UEPG publicou edital com seis vagas para professor colaborador. As inscrições iniciam no dia 4 e encerram em 12 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e os interessados podem solicitar isenção nos dias 4 e 5 de setembro. O processo seletivo é composto por três etapas: prova escrita (presencial), prova didática com arguição (remota) e avaliação de títulos. A escrita será em 24 de setembro, mesma data em que ocorrerão os sorteios dos temas para a prova didática.

Os candidatos poderão se inscrever em mais de uma área de conhecimento, mas no momento da primeira etapa de provas terão que optar por apenas uma área. A remuneração varia entre R$ 1.803,76 e R$ 9.383,94, de acordo com a titulação e a carga horária do contrato. O processo seletivo simplificado tem validade de um ano, a contar da data de publicação do ato de homologação do resultado no Diário Oficial do Estado, e pode ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.

Unicentro

Na Unicentro, o teste seletivo conta com 37 vagas para professores temporários para os câmpus de Guarapuava e Irati. O prazo de inscrição encerra nesta segunda-feira (4). A taxa é de R$ 108,00. São 31 vagas para Guarapuava e seis para Irati nas seguintes áreas: Medicina, Psicologia, Educação Especial, Surdez, Libras, Enfermagem, Fonoaudiologia e Letras. A remuneração varia entre R$ 1.082,25 e R$ 9.383,94, a depender da carga horária dos contratos (entre 12h e 40h) e da titulação do aprovado.

A avaliação será por meio de prova didática, de caráter eliminatório, e de prova de títulos (classificatória). As datas e os horários para avaliação serão publicados no edital de homologação e convocação para a prova didática, a ser expedido pela Diretoria de Concursos e Avaliação, em 13 de setembro de 2023. O resultado sai até 3 de outubro.

UEM

A UEM publicou três editais para contratação de professores de ensino superior. As 39 vagas efetivas são para as áreas de ciências Agrárias, Biológicas e Exatas, com período de inscrições entre 2 e 31 de outubro. A taxa tem valor de R$ 464,87 e a isenção pode ser solicitada nos dias 2 e 3 de outubro. O processo de avaliação terá quatro etapas: prova escrita; prova didática; prova e/ou projeto de atividades acadêmicas (optativas); avaliação de títulos e currículo.

Das vagas disponíveis, 5% são ofertadas, por área do conhecimento, para pessoas com deficiência (PCD) e 10% aos candidatos afrodescendente. Será obrigatório declarar essa condição durante o preenchimento do formulário de inscrição, via internet, por meio do Formulário para Deficientes ou a Autodeclaração de Pessoa Negra. Os editais estão disponíveis AQUI.

Outro edital publicado pela UEM refere-se ao teste seletivo que regulamenta o Contrato de Regime Especial para a vaga de Advogado. A inscrição encerra nesta segunda-feira (4) e a taxa tem valor de R$ 152,34. A remuneração é de R$ 7.616,88 para a carga horária de 40 horas. A primeira etapa da avaliação, com caráter eliminatório e classificatório, ocorrerá em 17 de setembro, por meio de prova objetiva, com 25 questões. A avaliação de títulos e currículo tem caráter classificatório. O contrato terá prazo máximo de dois anos, já considerando às prorrogações permitidas em lei.

UEL

Na UEL há opção para concorrer a duas vagas de contrato temporário: de Tradutor – Intérprete de Libras cargo de nível superior e Técnico Administrativo, em nível médio. A seleção para Tradutor está com inscrições abertas até as 18h do dia 25 de setembro de 2023. A taxa de inscrição custa R$ 100,00 e o prazo para solicitar isenção encerra nesta terça-feira (5). A avaliação ocorrerá por meio de prova prática, de caráter eliminatório e classificatório em data a ser divulgada em edital no dia 9 de outubro. A análise dos títulos será classificatória a partir dos documentos enviados na inscrição para a seleção. O vencimento básico é R$ 7.616,88. Todas as informações constam em edital.

Para participar da seleção para Técnico Administrativo, cargo de nível médio, o candidato pode se inscrever até esta segunda-feira (4). A taxa de inscrição é de R$ 70,00. A prova objetiva está marcada para de outubro, a partir das 14h. A avaliação terá 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Estatuto da Criança e do Adolescente e Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo. O resultado será publicado em 1º de novembro, no endereço eletrônico www.cops.uel.br. Mais informações estão no edital.

Oportunidades

As oportunidades podem ser consultadas no espaço de concursos e testes seletivos das universidades:

Universidade Estadual de Londrina

Universidade Estadual de Maringá

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Universidade do Centro-Oeste do Paraná

Universidade Estadual do Paraná

