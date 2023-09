Morreu, aos 38 anos, o piloto paranaense Otávio Augusto Munhoz da Silva. Ele havia sobrevivido após ficar por 13 dias desaparecido na floresta amazônica, após uma queda de avião em 2022. Otávio morreu neste domingo (3), seis dias depois de sofrer um segundo desastre aéreo em Mucajaí, Roraima. O segundo acidente ocorreu exatamente um ano depois do primeiro.

De acordo com relatos de familiares de Otávio, ele sofreu um acidente aéreo no dia 28 de agosto. Otávio era piloto particular e fazia táxi aéreo na cidade de Boa Vista, capital da Roraima.

O corpo de Otávio foi encaminhado para Londrina, norte do Paraná, onde será sepultado.

Sobrevivente!

Em setembro de 2022 Otávio sobreviveu 13 dias perdido da floresta amazônica após sofrer uma queda de avião. O paranaense foi encontrado por um barqueiro depois de caminhar atrás de ajuda por 13 dias.

Imagem mostra o piloto paranaense após ser resgatado de primeira queda de avião. Foto: Reprodução.

