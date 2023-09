Um possível problema na câmara de ar de um dos pneus de uma moto pode ser o motivo da morte de uma mulher de 26 anos neste domingo (03), na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu perto das 14 horas com o tombamento da moto no km 17, sentido Curitiba. Os dois ocupantes, o condutor teve fratura no braço, e a passageira foi a óbito no local pelo SAMU.

Ainda segundo a PRF, o pneu se desacoplou do aro, possivelmente resultado do problema na câmara de ar. O condutor foi encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá.

BR-277 Sinistra

Um grave acidente na tarde de sábado (02) envolvendo dezenas de veículos na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, resultando em cinco mortes e 16 vítimas pessoas feridas que foram encaminhadas a hospitais de Curitiba e Palmeira.

