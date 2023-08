Unidade de Saúde de Curitiba é reaberta após seis meses de reformas

Depois de seis meses de reforma, sendo três deles fechada para o atendimento ao público, a Unidade de Saúde Campina do Siqueira, no bairro Seminário, em Curitiba, foi reaberta na sexta-feira (18). O prefeito Rafael Greca e a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella estiveram no local.

Com estrutura de 470 metros quadrados, a Unidade Campina do Siqueira conta com nove consultórios, clínica odontológica com três cadeiras de atendimento e espaço saúde em estrutura anexa com 61 metros quadrados. Atualmente, atende uma população de 50 mil habitantes da região.

“Estamos atentos à necessidade de melhorias em nossas unidades e é sempre uma alegria entregar uma estrutura moderna e adequada aos nossos usuários e servidores”, disse a secretária Beatriz Battistella.

Inaugurada por Greca em 1994, a Unidade de Saúde ficou conhecida como Campina do Siqueira pela região onde está localizada. “O nome da unidade marca a memória do médico humanitário Egas Izique que trabalhou em todo Paraná e que foi homenageado por nós pouco depois de sua morte, no momento em que nós criamos este serviço de saúde”, revelou o prefeito.

Custo e reforma

A prefeitura de Curitiba informou que aplicou R$ 546 mil na reforma em recursos do tesouro municipal. Entre os serviços realizados foram a substituição do piso paviflex por granitina; revisão da cobertura; instalação de pontos elétricos e hidráulicos para melhorar a ergonomia durante os atendimentos; substituição da caixa d’água, de acabamentos elétricos e hidráulicos; abertura de vão em parede para possibilitar melhor ventilação no corredor de espera; impermeabilização do piso da área de circulação; execução de caixa de captação para o escoamento da água de chuva; pintura interna e externa; melhoria na acessibilidade interna e externa; e troca de todo o mobiliário.

