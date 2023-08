A utilização de bicicletas compartilhadas em Curitiba completa nesta segunda-feira (21), um mês de funcionamento. Dentro deste período, as bikes rosas da Tembici tiveram mais de 80 mil deslocamentos pela cidade, sendo que o principal ponto de serviço é no Parque Barigui.

A última novidade apresentada pela empresa que tem a parceria da prefeitura de Curitiba foi a chegada de 250 bicicletas elétricas ao sistema de compartilhamento de bicicletas, totalizando 500 bikes.

No primeiro mês de funcionamento em Curitiba, o sistema registrou mais de 80 mil deslocamentos com bicicletas compartilhadas na cidade. Dados da empresa mostram os fins de semana são os períodos com maior porcentagem de deslocamentos por dia (20% aos domingos e 16% aos sábados).

“Estamos muito entusiasmados com o projeto. Agora, com o sistema completo sabemos que as oportunidades se multiplicam, ainda mais em Curitiba, cidade referência em planejamento urbano e mobilidade sustentável e inteligente no país. O sistema proporciona aos curitibanos e turistas uma forma ágil e consciente de se deslocar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e democratização de espaços públicos na cidade”, afirmou Tomás Martins, CEO da Tembici.

Bike compartilhada em Curitiba

Segundo a Tembici, as cinco estações com mais utilização dos usuários nos primeiros 30 dias em Curitiba foram os dois pontos no Parque Barigui, Praça Dezenove de Dezembro, Praça Osório e Igreja do Portão.

“A integração de modais ativos, como as bicicletas com o transporte público, é fundamental para o aumento da mobilidade urbana sustentável. Com essa ação é possível ter trajetos mais eficientes e contribuir para a redução dos congestionamentos e poluição ambiental”, comentou Tomás.

E o vandalismo?

A Tembici não informou para a Tribuna do Paraná a quantidade exata de bicicletas que foram vandalizadas ou mesmo trocadas nesse período de um mês. Informou apenas que não foge do padrão de outras cidades que não ultrapassa 0,2%. Poucos dias após o serviço ser inaugurado, uma das bicicletas cor-de-rosa da empresa apareceu vandalizada no Centro de Curitiba.

“Não registramos ocorrências fora do comum em comparação com outras cidades. Todas as nossas bikes possuem GPS, e temos uma equipe dedicada a casos de prevenção e perdas, e iniciativas em parceria com órgãos de segurança pública em diversas cidades em que atuamos. Todas essas ações fazem com que tenhamos um índice referência, menor que 0,2% de perda em ativos em nossos sistemas”, completou o CEO.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!