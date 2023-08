Um dia após a megaoperação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) recolher toneladas de fios de cobre em um galpão em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem foi visto nesta quinta-feira (17), em plena Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba, com um grande pedaço de hidrante. A pessoa entrou com o material dentro no ônibus Alferis Poli, e seguiu normalmente no trajeto da linha do transporte coletivo. A peça era grande e o homem recebeu ajuda para embarcar no coletivo.

A Polícia Civil está combatendo fortemente quadrilhas que utilizam fios de cobre e materiais como mangueiras e hidrantes para vender. A comercialização e receptação é crime, com pena de reclusão que varia de um a quatro anos e multa.

No ano passado, o numero de furtos e roubos de cabos de telecomunicações cresceu 66% no Paraná, sendo o segundo estado mais afetado do Brasil, com um milhão de metros de cabos levados, segundo a Conexis (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal).

A reportagem cobrou a Polícia Civil sobre a continuidade de operação. Segundo a PCPR, uma ação foi deflagrada em seis estabelecimentos de recicláveis no Parolim. A princípio, nada foi localizado.

