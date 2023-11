UFPR divulga lista de candidatos convocados para a segunda fase

A UFPR publicou nesta segunda-feira (13) a relação de 9.726 candidatos convocados para a segunda fase do Vestibular 2024, que acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro. Do número total de convocados, 640 são treineiros e 9.086 concorrem efetivamente a uma vaga na UFPR. A lista pode ser conferida aqui.

São convocados para a segunda fase do vestibular os candidatos mais bem classificados na primeira fase, considerando a categoria de concorrência para a qual se inscreveram, em número equivalente a três vezes o total de vagas ofertadas para cada opção de curso, turno e período. Por exemplo: para um curso que oferece 40 vagas, são convocados os 120 candidatos mais bem classificados na primeira fase.

LEIA TAMBÉM:

>> Tudo o que você precisa saber antes de ir ao show do RHCP

>> Curitiba lança cartão-transporte pré-pago com uso ilimitado; saiba em que horários

A segunda fase do vestibular da UFPR será realizada nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Cada candidato será alocado na cidade onde está sediado o curso para o qual se inscreveu, exceto os candidatos inscritos para cursos sediados em Pontal do Paraná, que farão a prova em Matinhos.

O comprovante de ensalamento para a segunda fase será divulgado no dia 29 de novembro, às 18 horas, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br).

Provas da segunda fase

A segunda fase é dividida em dois dias. No dia 3 de dezembro, todos os 9.726 candidatos convocados deverão fazer a prova de Compreensão e Produção de Textos, que será constituída de três questões discursivas. A prova terá início às 14 horas e duração de 4h30. A abertura das portas de acesso aos locais de prova será às 12h40, e o fechamento, às 13h30.

No dia 4 de dezembro, a partir das 14 horas, serão aplicadas as provas de conhecimentos específicos, apenas para os 31 cursos que têm essa exigência. A prova de conhecimentos específicos terá duração de 5 horas para os candidatos inscritos em cursos que optaram por duas específicas e de 2h30 para o que optaram por apenas uma. A prova de habilidades específicas para o curso de Música será aplicada no mesmo dia, porém a partir das 10h30.

Do total de 9.726 candidatos convocados para a segunda fase, 6.619 deverão fazer as específicas, que podem ser de uma ou duas das seguintes disciplinas, conforme o curso: Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Sociologia e Filosofia.

É importante observar que, além dos cursos que normalmente já não exigem provas específicas, outros 10 deixarão de aplicar as específicas no Vestibular 2024 porque o número de candidatos aprovados para a segunda fase nesses cursos foi menor que o número de vagas ofertado. São os seguintes: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira (Integral), Engenharia Industrial Madeireira (Noturno), Química, Física e Matemática Industrial (todos em Curitiba); Ciências Biológicas (Palotina), Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil (ambos em Pontal do Paraná).

Confira abaixo a relação de cursos que terão provas de conhecimentos específicos no Vestibular 2024:

CURSO PROVA ESPECÍFICA CURITIBA Administração Matemática Agronomia Biologia e Matemática Análise e Desenvolvimento de Sistemas Matemática Artes Visuais História Ciência da Computação – Bacharelado Matemática Ciências Biológicas Biologia Ciências Econômicas História e Matemática Ciências Sociais Sociologia Direito Filosofia e História Engenharia Ambiental Física e Matemática Engenharia Civil Física e Matemática Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Biologia e Matemática Engenharia de Produção Física e Matemática Engenharia Elétrica Física e Matemática Engenharia Mecânica Física e Matemática Engenharia Química Física e Química Farmácia Biologia e Química Filosofia Filosofia Geografia Geografia História História História, Memória e Imagem História Informática Biomédica – Bacharelado Matemática Medicina Biologia e Química Medicina Veterinária Biologia e Química Música Prova de habilidade específica Odontologia Biologia e Química Pedagogia História Psicologia Filosofia Zootecnia Biologia e Matemática PALOTINA Medicina Veterinária Biologia e Química TOLEDO Medicina Biologia e Química

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba