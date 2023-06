A Universidade Federal do Paraná (UFPR) afastou temporariamente os 14 estudantes do curso de Engenharia Mecânica que participaram de um trote considerado violento em maio, próximo do campus Centro Politécnico, em Curitiba. Os estudantes, que não tiveram os nomes divulgados, não podem acessar as dependências da universidade durante um determinado prazo que pode, inclusive, ser prorrogado.

Por meio de nota, a UFPR afirmou que “repudia veementemente qualquer tipo de violência ou discriminação, seja ela física, verbal ou simbólica. A instituição age com rigor e transparência, com o compromisso em promover um ambiente universitário inclusivo, seguro e democrático.

O que rolou?

No trote que teve imagens divulgadas, aproximadamente 40 estudantes aparecerem na maioria de quatro no chão, com poucas roupas. Jovens com o rosto escondido por roupas e máscaras jogam produtos em cima desses estudantes que estão abaixados. Meninos e meninas participam do trote. Todos foram identificados dias depois da violência contra os calouros.

