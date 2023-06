A Lotofácil 2839, sorteada na noite de sexta-feira (16), em São Paulo, tem cinco apostas de Curitiba que bateram na trave para levar o prêmio principal. Três pessoas de outras partes do Brasil acertaram 15 dezenas e irão faturar R$ 592.289,42.

Resultado Lotofácil 2839: 01-03-04-05-06-10-12-13-15-16-17-18-20-21-24.

Das apostas realizadas em Curitiba que acertaram 14 dezenas, duas delas foram feitas pela internet e outras três em lotéricas. O maior valor é de R$ 3.498,30, de um bolão realizado na Loterias Manoel Ribas. Já as outros apostas foram realizadas na Millenium Loterias, no bairro Sítio Cercado, e Santa Quitéria Loterias. O valor a ser recebido pelos apostadores vai ser de R$1.749,15. Veja os detalhes abaixo.

Cidade Lotérica Números Apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.749,15 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.749,15 CURITIBA/PR LOTERIAS MANOEL RIBAS 16 Não Bolão 10 R$3.498,30 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 15 Não Bolão 6 R$1.749,12 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.749,15

Outras dez apostas com 14 números corretos foram no Paraná: Boa Esperança, Cascavel, Franciso Beltrão, Ibiporã, São José dos Pinhais, Missal, Maringá, Medianeira, Querência do Norte e Umuarama.

Resultado Lotofácil 2840

O próximo sorteio da Lotofácil é neste sábado, e por ser concurso com final terminado em zero o prêmio estimado é de R$ 4,5 milhões.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Ganhadores da Lotofácil no Paraná

BOA ESPERANCA/PR LOTERICA BOA ESPERANCA 15 Não Simples 1 R$1.749,15 CASCAVEL/PR LOTERICA JARDIM FLORESTA 15 Não Simples 1 R$1.749,15 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.749,15 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.749,15 CURITIBA/PR LOTERIAS MANOEL RIBAS 16 Não Bolão 10 R$3.498,30 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 15 Não Bolão 6 R$1.749,12 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.749,15 FRANCISCO BELTRAO/PR LOTERICA SUDOESTE 15 Sim Simples 1 R$1.749,15 IBIPORA/PR LOTERICA PARANA 15 Não Bolão 4 R$1.749,12 MARINGA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.749,15 MEDIANEIRA/PR LOTERIA CENTRAL 15 Não Simples 1 R$1.749,15 MISSAL/PR LOTERICA SAO JOAO 16 Não Bolão 13 R$3.498,30 QUERENCIA DO NORTE/PR LOTERICA QUERENCIA DO NORTE 15 Não Simples 1 R$1.749,15 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR RIBEIRO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.749,15 UMUARAMA/PR LOTERICA PARANA 15 Não Simples 1 R$1.749,15

