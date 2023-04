Trilho de trem “campeão” em quedas de motos recebe obras em Curitiba

Motoristas e motociclistas que passam diariamente na linha do trem, no cruzamento da Rua Flávio Dallegrave com a Rua Simão Mansur, no Boa Vista, em Curitiba, devem ficar mais aliviados. Obras que começaram na tarde desta quinta-feira (13) devem melhorar o cruzamento, conhecido por ser uma verdadeira armadilha, principalmente em dias de chuva.

Este é um problema antigo, acompanhado pela Tribuna do Paraná desde 2019. De acordo com relatos dos moradores, o trilho fica longe do asfalto e o desnível prende a roda das motocicletas, causando acidentes. A situação piora em dias de chuva, quando a travessia fica mais escorregadia.

De acordo com comerciantes da região, uma obra já foi feita em 2020, em um dos lados da linha férrea. “Não durou muito tempo”, conta o dono de uma assistência técnica de celulares, que fica bem no cruzamento perigoso. De acordo com ele, os acidentes são diários. “Em um dia, já chegaram a acontecer 6 quedas de motociclistas”, contabiliza.

Do outro lado da rua, em uma bicicletaria, os funcionários acompanharam a obra durante todo o dia, descrentes. “Não é só a linha do trem, o problema é o excesso de velocidade e os sinaleiros que não são sincronizados”, reclama o atendente do local.

Foto: Colaboração

E aí, prefeitura?

Em nota, a prefeitura de Curitiba informou que os trabalhos são uma solicitação da população. “Os trabalhos acontecem para corrigir o desnivelamento entre trilhos, que representava risco de acidentes, especialmente aos motoqueiros, e para recompor a qualidade do pavimento em asfalto entre os batentes”, explica o superintendente de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal, João Carlos Vidal Filho.

O serviço está sendo executado pela equipe do Distrito de Manutenção Urbana da Regional Boa Vista, trabalhadores coordenados pela Rumo e com o apoio da Superintendência de Trânsito (Setran).

Para os trabalhos, foram bloqueadas as ruas Anita Garibaldi, no cruzamento com a Holanda, e a Flavio Dallegrave, uma quadra antes da Anita Garibaldi. Agentes da Setran orientam o trânsito na região e a obra tinha prazo para terminar até às 17h desta quinta-feira(13).

