Trecho final da Linha Verde receberá milhares de ipês

O trecho final da Linha Verde, formado por uma trincheira, três viadutos e que foi entregue e liberada para o trânsito no último domingo (9), receberá o plantio de aproximadamente mil ipês de várias cores. O trecho contemplado com a nova arborização pública fica entre o antigo Trevo do Atuba e a entrada da Rua Ingabaú, no Bairro Alto, abrangendo cerca de 2,3 km.

A ação está sendo realizada por uma equipe de cerca de 15 pessoas, foi iniciada em 28 de maio e deve ser concluída até o fim do mês de junho. Os ipês foram escolhidos pela sua boa adaptação, tamanho e natureza nativa ao Paraná.

“Estamos trocando o cinza pelo verde e minimizando a poluição sonora e atmosférica da área. Fazer esse plantio é muito gratificante”, conta o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

As árvores plantadas seguem o padrão de arborização urbana e têm por volta de quatro anos de idade. Os ipês roxos estão sendo plantados no canteiro da canaleta, enquanto os amarelos, que têm porte menor, foram escolhidos para embelezar as laterais da avenida.

