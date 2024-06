Minutos após liberação, Linha Verde registra primeira treta de trânsito

Uma cena no mínimo inusitada, que poderia ter terminado em um caso de violência no trânsito, marcou os primeiros minutos de “pista liberada” na Linha Verde, onde o prefeito Rafael Greca e dezenas de políticos participaram de uma solenidade neste domingo (9).

Logo que o tráfego de veículos foi liberado, um motorista atravessou o carro, um Ford Focus, na frente de um ônibus de viagem e saiu do veículo querendo briga. Veja o vídeo no final do texto.

Metros antes o ônibus teria fechado o motorista do carro. Possesso, ele acelerou e atravessou o seu carro na frente do ônibus. Gritando e xingando o motorista, deu socos no vidro para-brisas e chamou o funcionário da empresa de transporte para a briga. O motorista do ônibus chegou a acelerar o veículo ameaçando o homem que estava lhe ameaçando.

Em seguida o motorista do Focus entrou no seu carro e saiu em velocidade. Mais para frente, como o fluxo dos veículos estava lento, eles voltaram a se estranhar, com um veículo sendo jogado no outro, até quando a vista alcançou, na pista sentido Sul da Linha Verde.

Treta no trânsito minutos após liberação da Linha Verde. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

Linha Verde liberada

Pouco antes da confusão o prefeito Rafael Greca comandou a solenidade que marcou a liberação do tráfego de veículos em todas as pistas da Linha Verde. A obra se arrastava há 17 anos e virou um problema para muitos de seus antecessores. Além de liberar os veículos, Greca também falou sobre novidades no projeto que ainda segue com obras pontuais.

Veja o vídeo que mostra toa a treta!

