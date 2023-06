O Dnit informou que as obras emergenciais realizadas no km 33 da BR-277, no trecho entre o Litoral do Paraná e Curitiba, serão completamente concluídas nesta quinta-feira (29). O trecho estava com um desvio e em obras desde quando houve uma rachadura com afundamento. Assista aqui como ficou o trecho em questão.

Segundo informou o Dnit, as obras emergenciais no km 33, da BR-277, em Morretes, serão totalmente concluídas no dia 29/06/2023.

O horário da liberação da pista será informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o que ainda não ocorreu até a publicação desta reportagem

Deslizamentos e rachaduras na BR-277

Motoristas que precisam utilizar o trecho da BR-277 que liga Curitiba ao Litoral do Paraná sofreram com deslizamentos e rachaduras registradas no trecho. Entre o fim do ano passado e começo deste ano, a enorme quantidade de chuva colaborou para desastres que causaram bloqueios e filas quilométricas no trecho. Agora, ao que tudo indica, trânsito seguirá com maior fluidez.

