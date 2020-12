Além de pandemia de novo coronavírus, para curitibanos e paranaenses, o mês de agosto de 2020 também foi marcado por fatos como o grave acidente ocorrido em meio à fumaça de queimadas na BR-277, que envolveu mais de 16 veículos e resultou na morte de oito pessoas, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Mesmo em um ano de estiagem e de vários dias secos e quentes, esfriou em agosto e até nevou em bairros de Curitiba, na noite do dia 21. Antes da neve, uma intensa massa de ar frio chegou à capital paranaense, derrubou as temperaturas e provocou geadas.

Também bombaram neste mês as matérias do colunista e personal trainer Zanon Macedo, com dicas para emagrecer mais de 10 quilos e a indicação dos melhores exercícios para deixar o bumbum bonito e empinado depois dos 40 anos.

E ainda teve o caso chocante e bizarro do homem procurado pela polícia, por comer e servir carne de cachorros para seus vizinhos, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

Confira e relembre os destaques de agosto de 2020 na Tribuna do Paraná.

Um gravíssimo acidente deixou oito mortos e 22 pessoas feridas na noite do dia 2 de agosto, na BR-277, sentido litoral, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A densa fumaça de uma queimada na altura do km 77 da rodovia, perto do cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, na região dos motéis, na divisa com Curitiba, foi o início do engavetamento. Entre os veículos envolvido estavam menos 16 carros, entre eles uma viatura da Polícia Militar (PM), cinco motos e um caminhão, além de pessoas atropeladas.

A neve caiu em Curitiba na noite do dia 21 de agosto. A confirmação veio pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) em seu perfil nas redes sociais e demonstrou que o fenômeno ocorreu no bairro Tatuquara, em frente à Ceasa. Em outras regiões, como nos bairros Uberaba e Jardim das Américas, o Simepar apontou que foi chuva congelada.

Uma massa de ar frio potencialmente histórica. É assim que a empresa MetSul Meteorologia definiu, no dia 16, o fenômeno meteorológico que ocorreria em cidades do Sul do Brasil, incluindo Curitiba. Segundo a empresa, uma massa de ar polar enorme e muito intensa iria atingir praticamente metade do território brasileiro, com potencial histórico de frio e neve. O que de fato aconteceu, poucos dias depois do alerta.

Colunista da Tribuna do Paraná, o personal trainer especialista em emagrecimento Zanon Macedo, falou no dia 26, sobre como emagrecer mais de 10 quilos, com dieta, treino e estratégia. “Muita gente que deseja emagrecer mais de 10 kg acha impossível atingir esse resultado. Antes de tudo, quero te adiantar que é totalmente possível emagrecer 10, 20, 50 kg! Porém, você precisa de mais do que apenas foco, força e fé”, explicou Zanon.

Outro tema abordado pelo personal trainer que chamou a atenção em agosto foi indicação dos melhores exercícios para deixar o bumbum bonito e empinado depois dos 40 anos de idade. Acesse e confira as dicas e a lista de exercícios recomendados por Zanon, para ganhar massa muscular e diminuir a celulite e a gordura na região do bumbum.

A Polícia Civil procurava, em 6 de agosto, um homem de 19 anos que teria matado, assado, comido e oferecido carne de cachorro para os vizinhos, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Na casa do rapaz, que já tinha passagens policiais por lesão corporal e violação de domicílio, além dos problema com drogas, foi encontrado dentro do forno, a carcaça do animal que pesaria 45 kg. O rapaz foi encontrado e preso no dia 7, por maus-tratos e corrupção, por tentativa de suborno aos policiais.

De acordo com o delegado Matheus Loiola, a frieza do rapaz ao ser preso chamou a atenção dos policiais. “Ele nos perguntou ainda se tinha como ele matar e comer os gansos que tinham na delegacia [a DPMA fica no Parque Barreirinha]. No caminho, ele começou a se insinuar policiais e a oferecer dinheiro para não ficar preso”, disse o delegado, na época da prisão.

