Depois de muita incerteza e discussão durante toda a semana, a neve caiu em Curitiba na noite desta sexta-feira (21). A confirmação veio pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) em seu perfil nas redes sociais e demonstra que o fenômeno ocorreu no bairro Tatuquara, em frente à Ceasa. Em outras regiões, como nos bairros Uberaba e Jardim das Américas, o Simepar apontou que foi chuva congelada.

VIU ESSA? Memes da neve em Curitiba, confira!

A neve caiu um pouco depois das 21h e durou poucos minutos (veja outros vídeos). Não houve acumulo de neve e a temperatura chegou perto dos 4°C em Curitiba e região metropolitana. Esta foi a terceira vez na história do fenômeno na capital paranaense – 1975 e 2013, a neve também se fez presente por por aqui, com diferentes intensidades.

Região do Tatuquara na noite de ontem. Neste caso ocorrência de neve. https://t.co/VYDfuzA4SE — Simepar (@simeparpr) August 22, 2020

Para este sábado, não há mais chance de nevar. A chuva foi embora e o céu amanheceu limpo. A mínima em Curitiba foi de 1,4°C nas primeiras horas do dia. A temperatura mais baixa no Paraná foi registrada em General Carneiro com -5,7°C, segundo o Simepar.

Segundo relato de chuva congelada em Curitiba agora a noite. pic.twitter.com/0pZMOLcP2x — Simepar (@simeparpr) August 22, 2020

Polêmica na semana

Durante a semana, muito se falou se a neve iria realmente cair em Curitiba. O primeiro aviso ocorreu no último domingo (17), quando a empresa MetSul Meteorologia apontou a chegada de uma massa de ar frio potencialmente histórica. Com o passar dos dias, foi percebido que isto poderia realmente ocorrer, mas que dificilmente atingiria a capital, pois a temperatura não ficaria tão baixa e a chuva seria mais intensa. Para a neve ser formada, a precipitação não pode ser forte.

Na manhã de sexta-feira, flocos de neve com chuva congelada foram visualizados no Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba. O registro foi confirmado pela Somar Meteorologia.